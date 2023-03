"Non vorrai fare altro male a noi interisti?": Biasin, lettera aperta a Joao Mario (Di domenica 19 marzo 2023) Questo è un pezzo davvero molto tecnico, a tratti scientifico, serve per illustrare a tutti voi le peculiarità della squadra portoghese denominata Benfica (non è vero, trattasi di purissimo cazzeggio). lettera a Joao Mario, ex giocatore dell'Inter. Ciao Joao, ti scrivono i tuoi ex tifosi. Per cortesia, mettiti una mano sulla coscienza, pensa al club che ti ha comprato nell'agosto del 2016 mettendo sul piatto la bellezza di 40 milioni, lo stesso club che ti ha dato una vagonata di quattrini in buste paga, lo stesso club che ti ha visto sbagliare un gol a un metro dalla porta in Coppa Italia nel derby contro il Milan del dicembre 2017, roba che ancora oggi Donnarumma (non Gigio, Antonio...) se la tira con gli amici al grido di «io ho parato un tiro di Joao Mario da un metro», lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Questo è un pezzo davvero molto tecnico, a tratti scientifico, serve per illustrare a tutti voi le peculiarità della squadra portoghese denominata Benfica (non è vero, trattasi di purissimo cazzeggio)., ex giocatore dell'Inter. Ciao, ti scrivono i tuoi ex tifosi. Per cortesia, mettiti una mano sulla coscienza, pensa al club che ti ha comprato nell'agosto del 2016 mettendo sul piatto la bellezza di 40 milioni, lo stesso club che ti ha dato una vagonata di quattrini in buste paga, lo stesso club che ti ha visto sbagliare un gol a un metro dalla porta in Coppa Italia nel derby contro il Milan del dicembre 2017, roba che ancora oggi Donnarumma (non Gigio, Antonio...) se la tira con gli amici al grido di «io ho parato un tiro dida un metro», lo stesso ...

