Non solo calcio, Iervolino compra uno yacht da 47 metri (Di domenica 19 marzo 2023) Il patron della Salernitana Danilo Iervolino è entrato nell'esclusivo club dei proprietari di superyacht. L'imprenditore – che in tempi recenti ha rilevato il settimanale L'Espresso dal gruppo GEDI (controllato da Exor) – ha deciso di acquistare un'imbarcazione da 47 metri con due motori Caterpillar a gasolio da 1.350 cavalli ciascuno. Il prezzo? Secondo quanto riportato L'articolo proviene da calcio e Finanza.

