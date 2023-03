Non si ferma all’alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento: acciuffato, era alla guida ubriaco (Di domenica 19 marzo 2023) Roma. Senza sosta l’attività delle forze dell’ordine che, nelle scorse sere, si è concentrata in special modo sul fenomeno della movida. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Roma Ostia nelle aree della movida giovanile, ovvero quelle maggiormente frequentate dai ragazzi e mirate a contrastare i reati in genere garantendo un sano divertimento. Il risultato dell’attività è di 264 persone identificate di cui 10 denunciate a piede libero per reati di vario titolo, 96 veicoli controllati e una patente ritirata. La movida che fa paura a Trastevere: “Situazione fuori controllo” Le rubano l’iPhone e scappano: presa dai carabinieri coppia di ladri I carabinieri sono intervenuti in via del Faro di Fiumicino e hanno denunciato due persone di 30 e 27 anni di origini cubane, perché gravemente indiziate del reato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Roma. Senza sosta l’attività delle forze dell’ordine che, nelle scorse sere, si è concentrata in special modo sul fenomeno della movida. I controlli sono stati effettuati daidella Compagnia di Roma Ostia nelle aree della movida giovanile, ovvero quelle maggiormente frequentate dai ragazzi e mirate a contrastare i reati in genere garantendo un sano divertimento. Il risultato dell’attività è di 264 persone identificate di cui 10 denunciate a piede libero per reati di vario titolo, 96 veicoli controllati e una patente ritirata. La movida che fa paura a Trastevere: “Situazione fuori controllo” Le rubano l’iPhone e scappano: presa daicoppia di ladri Isono intervenuti in via del Faro di Fiumicino e hanno denunciato due persone di 30 e 27 anni di origini cubane, perché gravemente indiziate del reato di ...

