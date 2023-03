Non facciamo i fenomeni sulla ricostruzione dell’Ucraina. Il commento di Arditti (Di domenica 19 marzo 2023) Non senza qualche polemica si avvicina la data della conferenza di Roma per la ricostruzione dell’Ucraina, prevista per i giorni 26 e 27 aprile. È una buona idea ed è ragionevole affrontare l’argomento? E ancora: qual è la formula migliore di questo appuntamento dal punto di vista dei suoi risultati concreti? Io credo si debba ragionare con lungimiranza e realismo, avendo chiari quali sono i pesi in campo e quali gli obiettivi. Mi spiego meglio: non so se qualcuno (ad esempio nel governo) ha pensato di fare di questo incontro internazionale la conferenza in assoluto più importante sul tema, obiettivo nobilmente ambizioso ma, sostanzialmente, velleitario. Ciò non solo perché l’Italia è un pezzo (ma solo un pezzo) della vasta coalizione che sostiene lo sforzo oggi difensivo e domani economico-industriale dell’Ucraina, ma anche perché è ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) Non senza qualche polemica si avvicina la data della conferenza di Roma per la, prevista per i giorni 26 e 27 aprile. È una buona idea ed è ragionevole affrontare l’argomento? E ancora: qual è la formula migliore di questo appuntamento dal punto di vista dei suoi risultati concreti? Io credo si debba ragionare con lungimiranza e realismo, avendo chiari quali sono i pesi in campo e quali gli obiettivi. Mi spiego meglio: non so se qualcuno (ad esempio nel governo) ha pensato di fare di questo incontro internazionale la conferenza in assoluto più importante sul tema, obiettivo nobilmente ambizioso ma, sostanzialmente, velleitario. Ciò non solo perché l’Italia è un pezzo (ma solo un pezzo) della vasta coalizione che sostiene lo sforzo oggi difensivo e domani economico-industriale, ma anche perché è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Onana: 'Paura di questo stadio? Paura? Andrè non ha mai paura. E poi questo stadio non è di certo più caldo di San… - ZZiliani : C'è questo piccolo particolare di aver perso due Coppe dei Campioni contro l'#Amburgo e il #BorussiaDortmund, è ver… - elio_vito : ??Parlamentare della Repubblica che si dichiara stanca delle esternazioni e delle critiche di una giornalista e pro… - cookingonusb : @PaoloFirefoxx @LaVeritaWeb @Capezzone Mi starebbe anche bene ma prima una legge durissima sul conflitto di interes… - ADerespinis : @serebellardinel @pengueraffaele ???? fanno quello che vogliono e si coprono a vicenda...se non facciamo qualcosa per… -