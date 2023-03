Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 marzo 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Questa sera, domenica 19 marzo 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Anche in questa puntata torna la donna diventata amica del boss durante il comune percorso ospedaliero di lotta al cancro. I due sono diventati amici e si sono scambiati telefonate e messaggi, ma la signora ribadisce con fermezza di aver sempre ignorato la vera identità di chi aveva di fronte, avendolo conosciuto sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Per stasera si annunciano nuove e clamorose rivelazioni sulla lunga latitanza del capo ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Questa sera, domenica 19, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Anche in questatorna la donna diventata amica del boss durante il comune percorso ospedaliero di lotta al cancro. I due sono diventati amici e si sono scambiati telefonate e messaggi, ma la signora ribadisce con fermezza di aver sempre ignorato la vera identità di chi aveva di fronte, avendolo conosciuto sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Per stasera si annunciano nuove e clamorose rivelazioni sulla lunga latitanza del capo ...

