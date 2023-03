"Non è felice. Facciamo di tutto, ma...": bomba di Ibra su Leao, è caos-Milan (Di domenica 19 marzo 2023) Ora è ufficialmente il marcatore più vecchio della Serie A, ma Zlatan Ibrahimovic accoglie il record con rammarico: il Milan infatti è crollato a Udine, un clamoroso 3-1 contro l'Udinese che rischia di compromettere la corsa per la Champions League. Per l'occasione, lo svedese era anche capitano, la fascia gli è stata ceduta da Ismael Bennacer. E nel dopo-partita, Zlatan si è presentato davanti alle telecamere. "Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. È un grande club con grande storia, con grandissimi giocatori - ha premesso -. C'è il mio nome e significa tanto per me. Questo gol non mi ha portato tre punti, quello che volevo. Poi prima partita da capitano del Milan mi ha dato orgoglio, purtroppo non è andata come volevamo. Ma mi sentivo bene, poi non giocavo da titolare da 14 mesi. L'importante è stare bene, se sto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Ora è ufficialmente il marcatore più vecchio della Serie A, ma Zlatanhimovic accoglie il record con rammarico: ilinfatti è crollato a Udine, un clamoroso 3-1 contro l'Udinese che rischia di compromettere la corsa per la Champions League. Per l'occasione, lo svedese era anche capitano, la fascia gli è stata ceduta da Ismael Bennacer. E nel dopo-partita, Zlatan si è presentato davanti alle telecamere. "Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. È un grande club con grande storia, con grandissimi giocatori - ha premesso -. C'è il mio nome e significa tanto per me. Questo gol non mi ha portato tre punti, quello che volevo. Poi prima partita da capitano delmi ha dato orgoglio, purtroppo non è andata come volevamo. Ma mi sentivo bene, poi non giocavo da titolare da 14 mesi. L'importante è stare bene, se sto ...

