Nodo di San Benigno | Aspi vara secondo impalcato tra la sopraelevata e il Ponente

Genova . È stato completato la scorsa notte il varo del secondo impalcato deldiBenigno, parte del complessivo sistema di collegamento che permetterà di connettere direttamente la sopraelevata Aldo Moro con il lungomare Canepa in direzione Ponente, alleggerendo il ...... sotto la direzione artistica Alba Music Festival, nella chiesa diGiuseppe di Alba ore 11, e ... Nina si sente così, non riesce a dormire, sente quelnella pancia Uno spettacolo per tutta la ...... dovendo tener conto di una simile realizzazione che implica soluzioni ingegneristiche e progettuali complesse per un tracciato che si sviluppa per 3,4 chilometri, daldiBenigno (punto di ...

VIDEO | Nodo di San Benigno, varato il secondo impalcato

