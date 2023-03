Niente soldi ai clienti del broker Bochicchio. I giudici hanno chiuso definitivamente la vicenda. Archiviati la moglie e il fratello (Di domenica 19 marzo 2023) I clienti di Bochicchio non rivedranno un centesimo dei loro risparmi. I giudici hanno chiuso definitivamente la vicenda del broker casertano morto in un incidente in moto lo scorso giugno, lasciando un amaro in bocca per tutti coloro che avevano sperato di riavere indietro il proprio denaro. Il loro destino sembra sigillato dopo che i giudici della VII sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno deciso di dichiarare estinto il processo a carico del broker. I clienti dell’intermediario finanziario, tra cui personaggi famosi come l’ex ct della nazionale italiana di calcio Antonio Conte, l’ex juventino Patrice Evra, l’attaccante della Roma Stephan el Shaarawy e i procuratori sportivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Idinon rivedranno un centesimo dei loro risparmi. Iladelcasertano morto in un incidente in moto lo scorso giugno, lasciando un amaro in bocca per tutti coloro che avevano sperato di riavere indietro il proprio denaro. Il loro destino sembra sigillato dopo che idella VII sezione collegiale del Tribunale di Romadeciso di dichiarare estinto il processo a carico del. Idell’intermediario finanziario, tra cui personaggi famosi come l’ex ct della nazionale italiana di calcio Antonio Conte, l’ex juventino Patrice Evra, l’attaccante della Roma Stephan el Shaarawy e i procuratori sportivi ...

