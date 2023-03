Nicole Murgia delusa da Edoardo, tira in ballo l’ex di Antonella (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la mancata risposta al suo messaggio, Nicole Murgia si è detta delusa da Edoardo. Poi tira in ballo l'ex di Antonella L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la mancata risposta al suo messaggio,si è dettada. Poiinl'ex diL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgio17011977 : RT @GF_diretta: Panico al #GrandeFratelloVip #GFVIP La frase di Nicole Murgia che alimenta i sospetti: i concorrenti guardano Twitter? Le p… - infoitcultura : Nicole Murgia ce l'ha con Donnamaria: ecco il motivo - GraziaJovicic1 : Gf Vip 7, Nicole Murgia: “Daniele Dal Moro violento? Assolutamente no! Edoardo Donnamaria? Sono arrabbiata con lui… - 361_magazine : Nicole Murgia in un’intervista ha spiegato il motivo per cui ce l’ha con Edoardo Donnamaria e poi ha preso le difes… - ADelleNotizie : Nicole Murgia e Donnamaria: come mai non si parlano #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele #verissimo… -