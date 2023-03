Nichi Vendola: 'Nemmeno San Giuseppe era un papà biologico' (Di domenica 19 marzo 2023) L' esponente di Sinistra Italiana Nichi Vendola, in un video su Instagram, ha dichiarato: "Oggi è la festa del papà, usata anche quest'occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023) L' esponente di Sinistra Italiana, in un video su Instagram, ha dichiarato: "Oggi è la festa del, usata anche quest'occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per ...

