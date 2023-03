Newcastle, torna di moda un obiettivo di gennaio (Di domenica 19 marzo 2023) Il Newcastle ha rinnovato il proprio interesse verso Moussa Diaby, 23enne ala offensiva del Bayer Leverkusen, già nel mirino dei Magpies... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Ilha rinnovato il proprio interesse verso Moussa Diaby, 23enne ala offensiva del Bayer Leverkusen, già nel mirino dei Magpies...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1, le partite del weekend: Il grande calcio internazionale torna in diretta su S… - Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: ??#Juventus, #Vlahovic non ripaga l'investimento fatto ????La società pronta ad ascoltare l'offerta del #Newcastle #LeBo… - LeBombeDiVlad : ??#Juventus, #Vlahovic non ripaga l'investimento fatto ????La società pronta ad ascoltare l'offerta del #Newcastle… - sportface2016 : #PremierLeague 2022/2023: il #Newcastle torna a vincere, #Wolverhampton sconfitto 2-1 -