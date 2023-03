Newcastle, occhi in Bundes per la fascia (Di domenica 19 marzo 2023) Il Newcastle ha messo nel mirino Mithcel Bakker, 22enne esterno difensivo olandese del Bayer Leverkusen. Lo riporta 90min. Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Ilha messo nel mirino Mithcel Bakker, 22enne esterno difensivo olandese del Bayer Leverkusen. Lo riporta 90min.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Newcastle, occhi in Bundes per la fascia: Il Newcastle ha messo nel mirino Mithcel Bakker, 22enne esterno difensivo… - OfficialRei7 : @PStopardi Per me è il contrario, il Newcastle è il posto giusto per lui, non troppi occhi puntati e con il gioco d… -