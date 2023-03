Neville ironico su Conte | «Sta facendo un gran lavoro…»

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Gary, bandiera del Manchester United, sulla sfuriata di Antoniocontro il Tottenham Gary, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato le parole di Antoniodopo il pareggio per 3-3 tra Southampton e Tottenham. In passato l’allenatore ex Juve ed Inter era stato infatti accostato al Manchester United. PAROLE – «Molti dicono chedovrebbe andarsene già oggi. Io invece lo terrei lì dov’è e gli farei fare il suolavoro.non è mai stato adatto allo United». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Neville ironico: "Conte resti allo United e continui a fare il suo gran ... L'Interista

Gary Neville, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato le parole di Antonio Conte dopo il pareggio per 3-3 tra Southampton e Tottenham. In passato l’allenatore ex Juve ed Inter era stato infatti ...Alleluia, ‘A Sort of Homecoming’ non è il solito unplugged e nemmeno un documentario tradizionale, ma un'indagine sulla natura folk degli U2 vista attraverso gli occhi del re dei late-night talk show ...