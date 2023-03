Netanyahu a Berlino Israele in equilibrio fra Russia e Ucraina | ma niente armi a Zelensky

(Di domenica 19 marzo 2023) Nella tappa berlinese della sua tournée europea, il primo ministro israeliano Benjamin “Bibi”ha fatto alcune dichiarazioni esplicite e importanti a proposito del rifiuto di appoggio militare all’. Nonostante il biasimo ricevuto sia internamente che a livello internazionale, il governo israeliano non intende modificare il suo atteggiamento in merito. Gli ottimi motivi per restare saldo in questa posizione consistono nella difesa degli interessi nazionali nell’intricatissimo quadro mediorientale. Una situazione complessa Nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta insieme a Olaf Scholz il 16 marzo, quest’ultimo ha chiesto alladi ritirarsi e ha esortatoe stare con la Germania e gli USA dalla parte di Kiev. Un giornalista ha chiesto al premier israeliano se fornirà finalmente le ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha esitato a criticare i progetti controversi portati avanti dal governo israeliano di destra, durante la visita del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Protetto dalle forze di polizia, Netanyahu ha avuto un colloquio bilaterale con Scholz a Berlino giovedì, durante la sua prima visita in Germania da quando è stato rieletto. "Vedremo - ha detto Netanyahu durante la conferenza stampa congiunta - come le cose si sviluppano". "Siamo una democrazia liberale e lo rimarremo - ha replicato Bibi giunto a Berlino nella sua terza visita.

