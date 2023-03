Neo-papà e direttore alle Poste: «Colleghi e azienda mi supportano» (Di domenica 19 marzo 2023) Urgnano. In occasione della festa del papà il direttore dell’ufficio, Daniele Sottile, racconta la sua esperienza di conciliazione famiglia-lavoro su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 19 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 marzo 2023) Urgnano. In occasione della festa delildell’ufficio, Daniele Sottile, racconta la sua esperienza di conciliazione famiglia-lavoro su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 19 marzo.

