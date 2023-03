‘Nel segreto dell’inchiostro’ | Giornata mondiale della poesia a Casa Naima

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 21 marzo alle ore 19.00 si terrà il terzo degli incontri con laorganizzati dal collettivo “Neldell’inchiostro”, dopo quello dedicato a gennaio all’opera di Franco Fortini e quello di febbraio dedicato all’opera di Izet Sarajli?. Sempre all’internolibreria(Via Barone Nicola Nisco, 35, San Giorgio del Sannio), sarà celebrata la. Istituita dalla XXX SessioneConferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente, la data, che segna anche il primo giorno di primavera, “riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sergio42312265 : @Lelesan79 Gentiloni, Renzi, Letta e Conte2, tutti governi di sinistra, partiti di dx solo nel Conte1 e Draghi. Ti… - BenitoAtos : RT @Cpt_JTK: ?? MALONE IMPROVVISO Roby Malone è il padre dei VAX a mRNA (con parto cesareo del 1988). Tecnica quindi che ha 30 anni. Ma per… - Myname_H_7_25 : @Dimax191 E cmq questa CS è più richiesta di Diletta Leotta. Offerte da dx e da sx. Chissà cosa c'è nascosto nel ca… - randazzo1979 : I PRIMI A CHIEDERE SCUSA dovrebbero essere tutti i koglioni che PURTROPPO sono andati a votare e nel segreto dell'u… - glxriaah : @_M4R10N3TT3_ ODDIO ME LO HAI RICORDATO, nel finale segreto vero -

...delle bombe nucleari che ogni Paese possiede è undi Stato. I ricercatori della Fas elaborano le loro stime sulla base delle informazioni disponibili al pubblico (piuttosto esaurienti...Peccato per il palo che ha colpitoprimo tempo", ha aggiunto l'allenatore del Torino, non affranto per il 4 - 0 incassato ma concentratovoler "rubare" qualcheal Napoli e a Luciano ...Karl Heinz si guarda indietro e, a 72 anni, dimostracorpo e nella mente la stessa età e ... A 72 anni è la voglia di guardare al futuro ilche tutto ammanta e riluce. Auguri di cuore!', ...