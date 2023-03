Nek | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figlia | incidente | operazione alla mano | Instagram

(Di domenica 19 marzo 2023) Nek è un cantante assai noto, nel 2023 ha compiuto 50 anni (lo scorso 6 gennaio), 30 dei quali passati a ‘fare musica’. La sua è una passione nata quando era ancora solo un bambino. A 9 anni, infatti, inizia a suonare la chitarra e la batteria e a soli 14 anni esordisce dando vita al duo country, insieme a Gianluca Vaccari, Winchester. Ma andiamo a scoprire alcuni aspetti della sua vita privata e, tra l’altro, anche l’a causa del quale ha rischiato di perdere una. Di questo ed altro si parlerà anche a Domenica In nel salotto pomeridiano condotto da Mara Venier. Dagli esordi al debutto di Nek: fino al nuovo progetto con Renga Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. Inizialmente Filippo, negli anni ’80 esordisce con il duo dei “Winchester”, per poi passareband dei “White Lady”. Ma ...

Nek si trasforma in Batman per i bimbi dell'Ospedale di Gaslini di Genova, la nobile causa fa onore al cantante italiano ...Tutti possono essere supereroi. Un Bruce Wayne d’eccezione, con ottime doti canore, ha fatto visita ai bambini dell’ospedale Gaslini di Genova, facendogli vivere un momento di leggerezza e gioia. Nei ...