NDG eliminato Serale Amici 22, prime parole a caldo: “Sognavo la finale” (Di domenica 19 marzo 2023) Megan Ria non è stata la sola eliminata nella prima puntata del Serale di Amici 22. A dover lasciare la Scuola di Maria De Filippi è stato anche NDG, anche lui cantante appartenente al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. NDG, nel dettaglio, ha ricevuto l’esito del ballottaggio finale in casetta. NDG eliminato Serale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 marzo 2023) Megan Ria non è stata la sola eliminata nella prima puntata deldi22. A dover lasciare la Scuola di Maria De Filippi è stato anche NDG, anche lui cantante appartenente al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. NDG, nel dettaglio, ha ricevuto l’esito del ballottaggioin casetta. NDG... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aaangelsfly : RT @usergiuliate: ndg eliminato dopo quest’esibizione un po’ come francesco eliminato dopo il favoloso mondo di amelie - ev4pora : RT @okaygiuuls: NDG era il possibile eliminato ed è riuscito lo stesso a consolare. invece nessuno si è curato di lui. ????? Nico non ve lo… - hedgehogs_gio : RT @__giulss16: io all'inizio del pomeridiano: 'quest'anno non voglio affezionarmi a nessuno dei ragazzi, perché altrimenti ci sto male com… - quellicomenoi1 : RT @okaygiuuls: NDG era il possibile eliminato ed è riuscito lo stesso a consolare. invece nessuno si è curato di lui. ????? Nico non ve lo… - blogtivvu : NDG eliminato Serale Amici 22, prime parole a caldo: “Sognavo la finale” #amici22 -