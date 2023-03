NBA, risultati della notte (19 marzo): Embiis trascina Philadephia, cade Boston a Utah. Warriors ancora ko in trasferta (Di domenica 19 marzo 2023) Sono otto le partite di una notte NBA che ha dato degli scossoni importanti nelle classifiche di Eastern e Western Conference. Sorride sicuramente Simone Fontecchio, che festeggia il sorprendente successo dei suoi Jazz sui Boston Celtics per 118-117. I Jazz rimontano anche uno svantaggio di diciannove punti nel corso del match e poi vincono sulla sirena, grazie alla stoppata di Walker Kessler all’ultimo secondo su Williams. Decisivo un Lauri Markkanen da 28 punti e 10 rimbalzi, mentre Fontecchio esce dalla panchina per 15 minuti e mette a referto 8 punti con anche un rimbalzo ed un assist. A Boston non bastano i 25 punti di Jaylen Brown e i 23 proprio di Grant Williams, autore anche di sette triple. Boston cade e ne approfitta Philadelphia, che sale al secondo posto ad Est, portando ad otto la striscia ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Sono otto le partite di unaNBA che ha dato degli scossoni importanti nelle classifiche di Eastern e Western Conference. Sorride sicuramente Simone Fontecchio, che festeggia il sorprendente successo dei suoi Jazz suiCeltics per 118-117. I Jazz rimontano anche uno svantaggio di diciannove punti nel corso del match e poi vincono sulla sirena, grazie alla stoppata di Walker Kessler all’ultimo secondo su Williams. Decisivo un Lauri Markkanen da 28 punti e 10 rimbalzi, mentre Fontecchio esce dalla panchina per 15 minuti e mette a referto 8 punti con anche un rimbalzo ed un assist. Anon bastano i 25 punti di Jaylen Brown e i 23 proprio di Grant Williams, autore anche di sette triple.e ne approfitta Philadelphia, che sale al secondo posto ad Est, portando ad otto la striscia ...

