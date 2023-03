Nba, ottavo successo per i 76ers, Warriors ancora ko in trasferta (Di domenica 19 marzo 2023) Trentuno punti a referto per Joel Embiid con 7 assist e rimbalzi ROMA - ottavo successo consecutivo per i Philadelphia 76ers vittoriosi per 141 a 121 contro Indiana Pacers. Alla fine un gap di 21 ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Trentuno punti a referto per Joel Embiid con 7 assist e rimbalzi ROMA -consecutivo per i Philadelphiavittoriosi per 141 a 121 contro Indiana Pacers. Alla fine un gap di 21 ...

