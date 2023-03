Nba 2022 2023 | Celtics beffati a Salt Lake City | Warriors ancora sconfitti in trasferta

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Altra nottata NBA in cui sono state otto le sfide andate in scena, con particolare attenzione sempre rivolta alla lotta per agguantare gli ultimi posti ai playoffs/play-in ad Ovest. Fanno un enorme passo in avanti gli Utah Jazz, che con un canestro di Talen Horton-Tucker a 35? dal termine e con la stoppata decisiva di Kessler allo scadere su Grant Williams, sconfiggono 118-117 i Boston. La franchigia ditorna nelle prime 10 sopravanzando irs, mentre è una sconfitta pesante per i, che cedono il secondo posto ad Est ai 76ers, vincitori facilmente per 121-141 a Indianapolis contro i Pacers. I Golden Stateproseguono nel loro disastroso cammino fuori casa. Arriva la ventinovesima sconfitta su trentasei partite: a Memphis ...