Navalny, il documentario vincitore dell'Oscar torna nelle sale: ecco quando

Dopo essersi aggiudicato l'Oscar per il miglior documentario, Navalny di Daniel Roher torna nelle sale cinematografiche a un anno dall'incarcerazione di Alexei Navalny.

Dopo aver vinto l'Oscar come Miglior documentario, torna nelle sale il 22 marzo - ad un anno esatto dall'incarcerazione del suo protagonista avvenuta nel 2022 - Navalny di Daniel Roher, il ritratto a passo di thriller del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny intento a indagare sul tentativo di avvelenamento che ha subito nell'agosto del 2020. Avvocato, attivista, politico, fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione

