Naufragio Cutro, sindaco: “Spero ritroveremo tutti i corpi, disponibili per cimitero islamico” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non ho notizie di ritrovamenti di altre vittime nella giornata di oggi. Sfortunatamente, perché Spero che vengano trovati tutti per una degna sepoltura”. A dirlo all’Adnkronos, a 21 giorni dal terribile Naufragio avvenuto a Steccato di Cutro costato finora la vita a 88 persone, è Antonio Ceraso, sindaco di Cutro. “Ieri col nuovo prefetto siamo andati, con le reliquie di San Francesco, al PalaMilone, dove ci sono ancora 12 salme, fra cui quelle di 5 bambini – racconta il sindaco – parecchie vittime le stanno identificando ancora adesso. Io ho dato la disponibilità del cimitero di Cutro per creare anche il cimitero islamico”. “I sopravvissuti, poco meno di trenta, sono ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non ho notizie di ritrovamenti di altre vittime nella giornata di oggi. Sfortunatamente, perchéche vengano trovatiper una degna sepoltura”. A dirlo all’Adnkronos, a 21 giorni dal terribileavvenuto a Steccato dicostato finora la vita a 88 persone, è Antonio Ceraso,di. “Ieri col nuovo prefetto siamo andati, con le reliquie di San Francesco, al PalaMilone, dove ci sono ancora 12 salme, fra cui quelle di 5 bambini – racconta il– parecchie vittime le stanno identificando ancora adesso. Io ho dato latà deldiper creare anche il”. “I sopravvissuti, poco meno di trenta, sono ...

