Nata in Ucraina, in Italia da 22 anni: non riesce ad avere la cittadinanza per un incredibile bug della piattaforma web del Viminale (Di domenica 19 marzo 2023) Lidiya Skirdova è una donna Ucraina residente da 22 anni in Italia, dove si è anche sposata. Da tre anni chiede la cittadinanza Italiana per naturalizzazione senza successo, per un insanabile corto circuito burocratico del nostro ministero dell'Interno legato alla sua piattaforma web di richiesta. "In Ucraina all'atto di nascita i cittadini sono registrati con nome, cognome e patronimico, ovvero l'identificativo del rapporto di paternità della persona" spiega la signora Skirdova a ilfattoquotidiano.it. Nel momento di effettuare il passaporto, però, l'Ucraina non indica il patronimico come secondo nome, accanto al nome di persona, omettendo completamente questo dato personale.

