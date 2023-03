Nardella e il placcaggio dell’attivista per il clima, il gesto del sindaco diventa una “fabbrica” di meme (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’era dei social ormai si sa, ogni evento può diventare un “meme”. Ironici, taglienti, a volte anche irriverenti: l’obiettivo è quello di far ridere. E così anche la corsa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, per “placcare” e fermare un attivista per il clima che stava spruzzando vernice lavabile sul muro di Palazzo Vecchio, ha dato vita a una serie di improbabili photoshop e montaggi video che hanno fatto impazzire i social. Per la maggiore vanno quelli che immortalano il “placcaggio” e lo accostano a pose plastiche, che ricordano statue o comunque gesti atletici o un po’ da “eroi”. Oggi un attivista ha imbrattato Palazzo Vecchio. Il sindaco #Nardella ha reagito… e subito è nato il meme ???? pic.twitter.com/D3FHYSNeDX — Io Amo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’era dei social ormai si sa, ogni evento puòre un “”. Ironici, taglienti, a volte anche irriverenti: l’obiettivo è quello di far ridere. E così anche la corsa deldi Firenze, Dario, per “placcare” e fermare un attivista per ilche stava spruzzando vernice lavabile sul muro di Palazzo Vecchio, ha dato vita a una serie di improbabili photoshop e montaggi video che hanno fatto impazzire i social. Per la maggiore vanno quelli che immortalano il “” e lo accostano a pose plastiche, che ricordano statue o comunque gesti atletici o un po’ da “eroi”. Oggi un attivista ha imbrattato Palazzo Vecchio. Ilha reagito… e subito è nato il???? pic.twitter.com/D3FHYSNeDX — Io Amo ...

