Napoli vola sulle ali di Osimhen! Battuto nettamente il Torino

(Di domenica 19 marzo 2023) Secondo successo consecutivo per ildi Spalletti che si impone suldi Juric con un netto 0-4. Fra i protagonisti della gara spicca Osimhen autore di una doppiettaè terminata sul punteggio di 0-4. Per gli azzurri di Spalletti un’altra vittoria fondamentale che avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della loro storia. Ad aprire le marcature ci pensa il “solito” Osimhen che al 9? sfrutta un corner ben calciato da Zielinski e batte Milinkovic-Savic con un imperioso stacco di testa. Ilci prova ed in due occasioni sfiora l’1-1 con Vojvoda e Vlasic. Ma il, sul finire di primo tempo, trova il raddoppio: 35? Kvaratskhelia trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di Linetty sullo stesso georgiano. Nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicholasNicosa2 : Napoli che vola a ogni partita. Imprendibile Osimhen che grazie alla doppietta di oggi raggiunge quota 25 gol in c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: il Napoli vince e vola a +21 dall'Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: il Napoli vince e vola a +21 dall'Inter - ch24news : Lo Scudetto vola verso #Napoli ?? - InterMagazine2 : SERIE A - La classifica provvisoria: il Napoli vince e vola a +21 dall'Inter -

, Osimhen esalta il popolo del web ., i tifosi inventano il ballo del Kva - Kva. Non sembrava essere il pomeriggio giusto per Kvara , apparso impreciso e nervoso in avvio, ben chiuso da ......in cielo per mettere nell'angolo il pallone dell'1 - 0, si ripete a inizio ripresa ed è ... Torino -, la pagella dell'arbitro. Marchetti 5,5 C'era un Un solo precedente per il fischietto ...Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Champions League , ilvince anche nell'ultima giornata di campionato prima della sosta. Gli azzurri si rendono ... La squadra di Spalletti, ...

Osimhen, salto record per il secondo gol: il Napoli vola in Champions Corriere dello Sport

(Adnkronos) – Il Napoli vince 4-0 sul campo del Torino nel match valido per la 27esima giornata della Serie A, vola a 71 punti e compie un altro passo verso lo scudetto 2022-2023 ormai ipotecato. Gli ...Il Napoli la sblocca subito nel primo tempo, poi dilaga nella ripresa Il match per gli azzurri inizia subito un discesa. Al 9’ gli uomini di Spalletti sono già in vantaggio grazie al solito Osimhen, ...