Napoli, Spalletti: "Stiamo facendo cose straordinarie, Osimhen è un drago" (Di domenica 19 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino per 0-4, di seguito le sue dichiarazioni: Un commento sulla partita"Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Come l'Atalanta, abbiamo affrontato con le stesse caratteristiche e qualità dell'avversario. Abbiamo eluso il soffocamento del Toro, hanno vinto una grande partita in maniera meritata. E' lo stesso discorso di sempre: ho qualche timore, c'è la partenza dei nazionali e sono cose che possono disturbare e ti fanno essere meno pronto, invece la reazione è stata micidiale. Abbiamo preso un vantaggio verso qualcuno e l'abbiamo portata a casa" Continuate ad allungare sulle inseguitrici"Fanno venire il dubbio che le inseguitrici facciano poco, ma Stiamo facendo ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino per 0-4, di seguito le sue dichiarazioni: Un commento sulla partita"Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Come l'Atalanta, abbiamo affrontato con le stesse caratteristiche e qualità dell'avversario. Abbiamo eluso il soffocamento del Toro, hanno vinto una grande partita in maniera meritata. E' lo stesso discorso di sempre: ho qualche timore, c'è la partenza dei nazionali e sonoche possono disturbare e ti fanno essere meno pronto, invece la reazione è stata micidiale. Abbiamo preso un vantaggio verso qualcuno e l'abbiamo portata a casa" Continuate ad allungare sulle inseguitrici"Fanno venire il dubbio che le inseguitrici facciano poco, ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Verremo giudicati per quella che è l’umiltà con la quale affronteremo le cose. Devo dare valore a tutt… - GoalItalia : 'Kvaratskhelia ora mi garba di più perché ha la vena sul collo. Quando è arrivato a Napoli non ce l'aveva' ?? Luci… - ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - partenopeoswiss : RT @CorSport: ?? Siri, dai il via all'armageddon Il #Napoli fa un campionato a parte. Dietro, nella lotta per un posto in zona Champions,… - calciomercatoit : ??? #Spalletti 'pazzo' dei suoi ragazzi: 'Hanno dimostrato di essere di un'altra pasta. #DiLorenzo un extraterrestre… -