Napoli | operazione ‘Alto impatto’ nel centro storico

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Decumani e i Nibbio dell’Ufficio prevenzione generale, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato ieri un servizio straordinario di controllo del territorio aled in particolare in vico Banchi Nuovi e nelle vie Mezzocannone e del Grande Archivio, dove hanno identificato 121 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllato 44 veicoli e contestato 7 violazioni del Codice della strada per guida senza patente, con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

