Napoli-Milan | Braglia | “Sulla carta non dovrebbe esserci partita | ma…”

... ore 18 Inter - Fiorentina, ore 20.45 Juventus - Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna - Udinese, ore 15 Monza - Lazio, Spezia - Salernitana, ore 18 Roma - Sampdoria, ore 20:45, ...Classifica :71, Inter 50, Lazio 49,, Roma 47, Atalanta 45, Juventus ( - 15), Udinese 38, Fiorentina, Torino, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, ...La Roma invece resta in quinta posizione e non approfitta della sconfitta dela Udine. Non si ferma più il, che travolge 4 - 0 il Torino e vola a +19 sulla seconda. In coda la Sampdoria ...

Napoli, Milan e Inter anticipano le gare di A a venerdì 7 aprile in tre orari diversi La Gazzetta dello Sport

Il noto giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così il sorteggio di Champions che vedrà il Milan affrontare il Napoli nei quarti di finale della ...Ecco le pagelle di TuttoMercatoWeb.com relative al Torino dopo il pesante ko interno di oggi contro il Napoli per 0-4. Tante insufficienze ... di Osimhen a tu per tu col portiere, quella dell'ex Milan ...