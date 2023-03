Napoli | le pagelle di CM | Kvara e Osimhen incontenibili

(Di domenica 19 marzo 2023) Torino-0-4 Meret 6: si oppone bene sulla conclusione di Vlasic in apertura di match e in qualche modo si salva anche su Ricci poco do...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fantapiu3 : Il #Napoli vince a #Torino e consolida il primato in #Serie A, vanno a segno con 2 reti #osimhen e con 1… - NapoliAddict : Le pagelle di Torino-Napoli: Schuurs perde il duello con Osihmen, l'attacco è spento #Napoli #ForzaNapoliSempre… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Torino-Napoli, i voti di Petrazzuolo: '9 a Osimhen e Kvara' - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Torino-Napoli 0-4, le pagelle: Osi-Kvara mostruosi ed il solito show umiliando persino un propositivo Torino - NapoliCM : ???? Pagelle Torino Napoli 0-4: nessuno ferma gli azzurri, Osimhen certezza ??? -

Singo 5 : inizia la partita battendo male una rimessa laterale e regalando alla prima occasione da rete. Dopo una serie di prestazioni positivo, quest'oggi ha fatto un passo indietro anche il ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:Torino -Ledei protagonisti del match tra Torino -, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI: TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 5; Gravillon 5 (54 ...Paga la sua scelta contro uncosìVOTI NAPOLIMeret 6 - Non sempre sicuro quando viene chiamato in causa, due parate importanti anche se non perfette. Riesce, però, a fare tutto quello che serve,...

Napoli-Eintracht 3-0, le pagelle degli azzurri: Di Lorenzo comanda Corriere dello Sport

Voti e pagelle Torino-Napoli 0-4: gli azzurri sbancano l'Olimpico Grande Torino con un'altra straordinaria prestazione. Doppietta per Osimhen che è sempre più ...Meret 6,5 - Sollecitato a qualche intervento più del solito, risponde alla grande. Non rischia la presa su Ricci e fa benissimo, salvandosi poi sulla respinta. Di Lorenzo 6,5 - Solita partita attenta ...