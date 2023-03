(Di domenica 19 marzo 2023)showil Torino: Umberto, giornalista di canale 21, svela un’anteprimagarail! Umberto, noto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, commenta l’ottima prestazione delil Torino, con un netto 0-4 a favore della squadra partenopea. Grazie a questa vittoria, ilha consolidato il suo cammino verso la conquista del terzo scudetto stagionale, come sottolineanel corso della trasmissione sportiva Campania Sport su Canale 21. Inoltre, il prossimo avversario delin Champions League sarà il, che al momento sta affrontando non poche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta… - cn1926it : #TorinoNapoli, le pagelle: #Osimhen è inarrestabile! #Kvara dà spettacolo - napolipiucom : Napoli inarrestabile, Chiariello: 'Lasciatemi dire una cosa sulla sfida contro il Milan' -VIDEO #Champions… - melitonline : Napoli inarrestabile! Anche il Toro soccombe sotto i colpi degli azzurri - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +23 dal Milan e a +21 dall'Inter: Napoli inarrestabile, Torino spazzato… -

AGI - Ventitreesima vittoria in campionato per il, che travolge a domicilio il Torino e ipoteca ancor di più il terzo scudetto della propria ...gli azzurri con la doppietta di un...La cronaca della partita Dopo 5' di studio, ilrompe gli indugi e la sblocca al 9' con il solito Osimhen su assist di Zielinski. Il nigeriano svetta di testa su corner e infila il 20esimo ...forza 4. La capolista non perde un colpo e vince anche in casa del Torino. I protagonisti sono sempre gli stessi: la doppietta di Osimhen, a segno con due colpi di testa, è inframezzata dal ...

Napoli inarrestabile, poker al Toro verso lo scudetto - Campania Agenzia ANSA

Inarrestabile. Semplicemente inarrestabile . Il Napoli strappa applausi anche a Torino, vince anzi stravince quattro a zero, e porta momentaneamente a ventuno ...I padroni di casa nulla hanno potuto per fermare un Napoli inarrestabile. Osimhen ha sbloccato il match al 9', ripetendosi poi al 51'. Kvaratskhelia ha trasformato in rete un calcio di rigore al 35' e ...