Nadal fuori dalla Top 10 dopo 912 settimane | l' omaggio di Medvedev e Sinner

Dopo 912 settimane consecutive, Rafanon è più un Top 10. La classifica ATP di lunedì 20 marzo 2023 è la prima senzafra i primi 10 del mondo dal 25 aprile del 2005, 17 anni e 10 mesi fa. Quel giorno,è passato da numero 11 a numero 7 del mondo. E' l'unico dei Top 10 presenti in classifica quel lunedì ...... giocai qui la mia prima semifinale 1000 contro. Per me è molto speciale. Non mi vedo come ... Dovrò tiraril meglio del mio repertorio per vincere contro di lui. Al tempo di Wimbledon quella ...... Musetti perde tre posizioni nel ranking ATP e scivoladalla top 20 dove resta solo Jannik ... Best ranking per Holger Rune che scavalcaall'ottavo posto. Ecco la classifica aggiornata 1) ...

