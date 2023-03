Moviola Sampdoria-Verona | l’episodio chiave del match

(Di domenica 19 marzo 2023)arbitraledelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la d… - sportface2016 : MOVIOLA - Irregolare il 3-2 della #Juventus: #Rabiot stoppa la palla con il braccio, ma il Var conferma la decision… - junews24com : Tonfo della #JuvePrimavera ?? La #Sampdoria cala il poker ? - SalvioSelcia : RT @sportface2016: MOVIOLA - Irregolare il 3-2 della #Juventus: #Rabiot stoppa la palla con il braccio, ma il Var conferma la decisione del… - infoitsport : Moviola Juve Sampdoria, Gazzetta: gol Rabiot regolare, più petto che braccio -

Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Ferraris,e Verona si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Retroscena Juventus -: Rabiot - gol del 3 - 2 'Andava annullato'.- polemiche Diritti tv Serie A, Lega calcio vuole comprare Sky Italia. Retroscena clamoroso Iscriviti alla ...Errori arbitrali: ladi Roma - Sassuolo . La partita condizionata da una svista piuttosto ... Altra svista in Juventus -, stavolta non decisiva ai fini del risultato (ma solo perché ...

Moviola Sampdoria Verona: gli episodi dubbi del match Samp News 24

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sampdoria-Verona L’episodio chiave della moviola ...moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve affronta l’Inter a San Siro nella 27esima giornata di Serie A. Bianconeri che vogliono chiudere al meglio prima della sosta, dando continuità alla ...