Moviola Lazio-Roma | l’episodio chiave del match

(Di domenica 19 marzo 2023)arbitraledelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Massa.DELInevitabile l’espulsione di Ibanez: alla mezzora il difensore giallorosso prende il secondo giallo della partita su un fallo tattico su Milinkovic-Savic. Decisione corretta di Massa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio-Roma, la MOVIOLA LIVE: subito giallo per Ibanez: La 27esima giornata di Serie A prosegue alle 18 il derby del… - LALAZIOMIA : Lazio-Roma, la MOVIOLA LIVE: subito giallo per Ibanez - infoitsport : Lazio-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live - sportli26181512 : Lazio-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match L… - sportli26181512 : Moviola Az Alkmaar-Lazio, Jug strappa la sufficienza: solo 20 falli, giusti i gialli: Sugawara rischia molto tratte… -

Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi con l'analisi delladi Calciomercato.com : Di seguito la designazione arbitrale completa:- ROMA h. 18.00 MASSA ALASSIO - IMPERIALE ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Olimpico,e Roma si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:- Roma L'episodio chiave delladel match trae Roma, valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Massa. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola AZ-Lazio: l'episodio chiave del match Calcio News 24

L’episodio chiave del derby valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/23: moviola Lazio Roma L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Roma, valido per la ventisettesima giorna ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio impegnata prima della sosta nel derby de ...