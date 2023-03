Mou: 'Cosa guardi?', Lotito: 'Questa è casa mia, non puoi stare qui'. E parte il parapiglia (Di domenica 19 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 19 marzo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 19 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mou: 'Cosa guardi?', Lotito: 'Questa è casa mia, non puoi stare qui'. E parte il parapiglia: Mou: 'Cosa guardi?', L… - LALAZIOMIA : Sarri: 'Stanotte non ho dormito. Le parole di Mou? Non so neanche cosa ha detto' - Gazzetta - LucaCambro : @augustociardi75 Terzo derby perso su quattro giocati da Mou. Come la spieghiamo sta cosa? Cosa è andato storto vis… - jovandmalesevic : @ErCardinale Cosa vuole fare Mou con Celik? Non capisco perché gli stessi errori sono stati fatti da Zalewski mentr… - RObiettivo : @NicoSchira Con una frase in due settimane di silenzio stampa li hai fatti tiltare, cosa sei Mou. tutte le loro int… -