Morte 180mila persone Contagiati in 26 milioni (Di domenica 19 marzo 2023) Sono passati tre anni esatti da quella notte buia in cui i camion dell'esercito portarono fuori da Bergamo ottanta bare, perché in città non c'era più posto Leggi su quotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Sono passati tre anni esatti da quella notte buia in cui i camion dell'esercito portarono fuori da Bergamo ottanta bare, perché in città non c'era più posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBruttini : RT @GeppoErfolle: @AStramezzi @Veleno_Q_B Se chi ha accompagnato alla morte oltre 180mila italiani lo chiamiamo assassino non puo' e non de… - Dreamony2 : RT @GeppoErfolle: @AStramezzi @Veleno_Q_B Se chi ha accompagnato alla morte oltre 180mila italiani lo chiamiamo assassino non puo' e non de… - Veleno_Q_B : RT @GeppoErfolle: @AStramezzi @Veleno_Q_B Se chi ha accompagnato alla morte oltre 180mila italiani lo chiamiamo assassino non puo' e non de… - GeppoErfolle : RT @GeppoErfolle: @AStramezzi @Veleno_Q_B Se chi ha accompagnato alla morte oltre 180mila italiani lo chiamiamo assassino non puo' e non de… - GeppoErfolle : @AStramezzi @Veleno_Q_B Se chi ha accompagnato alla morte oltre 180mila italiani lo chiamiamo assassino non puo' e… -