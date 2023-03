Morta Laura Buco, portavoce del sindaco di Perugia e coordinatrice di Forza Italia: chi era (Di domenica 19 marzo 2023) Morta Laura Buco, portavoce del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e coordinatrice provinciale di Forza Italia. A dare notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata di sabato 18 marzo, è il gruppo di Forza Italia, “Azzurro donna Umbria”. Laura Buco, giornalista, è deceduta a seguito di una terribile malattia. La donna, che aveva compiuto 42 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)deldi, Andrea Romizi, eprovinciale di. A dare notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata di sabato 18 marzo, è il gruppo di, “Azzurro donna Umbria”., giornalista, è deceduta a seguito di una terribile malattia. La donna, che aveva compiuto 42 ... TAG24.

