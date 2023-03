Morgan: «Papà si indebitò Mi salutò dalla finestra, non lo faceva mai. Lo trovarono al parco con un biglietto» (Di domenica 19 marzo 2023) Il cantante: «Meloni mi risponde sempre ai messaggi. Mio padre? Si indebitò e non ebbe coraggio di dircelo. Torno in tv con un mio programma e invito Sgarbi» Leggi su corriere (Di domenica 19 marzo 2023) Il cantante: «Meloni mi risponde sempre ai messaggi. Mio padre? Si indebitò e non ebbe coraggio di dircelo. Torno in tv con un mio programma e invito Sgarbi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Morgan: «Papà si indebitò Mi salutò dalla finestra, non lo faceva mai. Lo trovarono al parco con un biglietto» - leggoit : #morgan: «Mio papà suicida quando avevo 16 anni. #bugo mi ha bullizzato. #asia argento? La amo ancora» - magliabucata : Oggi mangiato a La Piadineria presso Piazza Papa Ulisse 5 25015 Desenzano del Garda (BS) e non da Morgan in Via Ang… -