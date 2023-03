Montenegro | presidenziali | Djukanovic tra favoriti

(Di domenica 19 marzo 2023) Insi vota oggi fino alle 20:00 (stessa ora italiana) per le elezioni, le quarte dalla proclamazione di indipendenza nel 2006. I candidati in lizza sono sette, compreso il ...

Insi vota oggi fino alle 20:00 (stessa ora italiana) per le elezioni, le quarte dalla proclamazione di indipendenza nel 2006. I candidati in lizza sono sette, compreso il ...Leindi domenica 19 marzo potrebbero portare ad elezioni legislative anticipate e a un mutamento nelle dinamiche della piccola nazione balcanica. I principali candidati saranno ...di Alberto Galvi - Il prossimo 19 marzo si terranno inle elezioni. Pochi giorni fa il presidente montenegrino Milo Djukanovic ha emesso un decreto per sciogliere il Parlamento, cioè prima che i montenegrini si recassero alle urne ...

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 MAR - In Montenegro si vota oggi fino alle 20:00 (stessa ora italiana) per le elezioni presidenziali, le quarte dalla proclamazione di indipendenza nel 2006. I candidati in ...Podgorica, 19 mar 11:20 - (Agenzia Nova) - Il 20,6 per cento degli aventi diritto del Montenegro ha votato alle elezioni presidenziali. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Centro per la ...