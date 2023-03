Montenegro | Djukanovic fiducioso | ' vincerò | non sono antiserbo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Montenegro: presidenziali, Djukanovic tra favoriti #spaziotransnazionale informa - NotizieGeopolit : Montenegro. Elezioni presidenziali: il 19 marzo sei candidati sfideranno il presidente Djukanovic - Master2001_3 : RT @TrueReportNet: ???? Il presidente montenegrino Milo Djukanovic scioglie il parlamento, costringendo il Montenegro a elezioni anticipate h… - Jugoistrijangm1 : .. poi,il ragazzo scrivente classe 1999, Jugoslavia gia' smembrata (e bombardata), dovrebbe ripassare la storia re… - MazerRackham_id : RT @TrueReportNet: ???? Il presidente montenegrino Milo Djukanovic scioglie il parlamento, costringendo il Montenegro a elezioni anticipate h… -

... dopo un trentennio ininterrotto al potere -ha attaccato la politica da lui definita ... Il, ha osservato, deve tornare ad affermarsi come Paese multietnico, democratico e ...Decano della politica montenegrina,è alla guida del Paese ex jugoslavo da oltre trent'... Gli altri cinque candidati in lizza sono Aleksa Becic (I Democratici), Goran Danilovic (...Milo, presidente uscente del, si trova ad affrontare la sfida più seria al suo dominio in tre decenni da parte del volto più nuovo della politica: il candidato di Europe Now, Jakov ...

Montenegro: presidenziali, Djukanovic tra favoriti - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente montenegrino uscente Milo Djukanovic si è detto fiducioso di ottenere un nuovo mandato nelle presidenziali odierne, sottolineando la sua volontà e determinazione di riportare stabilità n ...Djukanovic è alla guida del Paese ex jugoslavo da oltre trent'anni, alternandosi nella carica di presidente e in quella di premier. Gli altri cinque candidati in lizza sono Aleksa Becic (I Democratici ...