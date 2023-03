Mogol e i suoi “Capolavori nascosti” | “Non c’è qualità nella musica perché radio e tv non hanno competenza” E rivela il “no” di Amadeus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigiderosa17 : RT @DjGiuliaRegain: La Bellezza è Musica quando è Armonia ???? Onorata di aver parlato con Giulio Mogol di Musica e Spiritualità ???? I suoi… - DjGiuliaRegain : La Bellezza è Musica quando è Armonia ???? Onorata di aver parlato con Giulio Mogol di Musica e Spiritualità ???? I s… - DjGiuliaRegain : La Bellezza è Musica quando è Armonia ???? Onorata di aver parlato con Giulio Mogol di Musica e Spiritualità ???? I s… -

... sarebbe difficile realizzare le ricette che consiglia, o anche solo essere intrattenuti dai... Perché ironicamente anche i brani scritti da, presidente della Siae, sono stati silenziati. ...Cristina Di Pietro - 'Una storia infinita' Il brano anticipa il nuovo progetto della coppia/... come fa lui in questa canzone, a mettere dentro pochi minuti in musica un'intera vita, con i...E mentre monta la rivolta della rete,(presidente Siae) spiega a MOW le sue ragioni e ... "Se un autore passa a un'altra società perché Siae si batte per idiritti, non fa il suo interesse". ...

Mogol e i suoi “Capolavori nascosti”: “Non c’è qualità nella musica perché radio e tv… Il Fatto Quotidiano

Quanto alla sua grandezza e originalità nel quadro della moderna canzone italiana, non smetteremo mai di dare a Lucio Battisti quel che gli spetta di diritto. Chi può aiutarci alla bisogna meglio del ...Lucio 1, da Bologna, che avrebbe compiuto 80 anni oggi e se n'è andato l'1 marzo 2012, è stato uno dei cantautori più musicali che l'Italia abbia avuto.