Mobilità Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] (Di domenica 19 marzo 2023) Al via le domande di Mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2023-2024. In questo articolo faremo confluire tutte le risposte che i vari sindacalisti hanno dato durante le puntate di Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. L'articolo Mobilità Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023) Al via ledidel personale ATA per l’anno scolastico-2024. In questo articolo faremo confluire tutte leche i vari sindacalisti hanno dato durante le puntate di Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. L'articoloAta: leIN

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità ATA: il collaboratore non può passare al profilo di assistente, ma potrebbero esserci presto novità https://t… - AniefTorino : Aumenti stipendio per docenti e personale Ata, Pacifico (Anief): buona notizia solo se daremo 300 euro in più al me… - orizzontescuola : Mobilità ATA: il collaboratore non può passare al profilo di assistente, ma potrebbero esserci presto novità - uil_rua : Mobilità ATA indicazioni per gli assistenti tecnici - uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] -