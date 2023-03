Mobilità ATA 2023, DSGA neoimmessi in ruolo da concorso e conferma sede (Di domenica 19 marzo 2023) Le disposizioni relative alla Mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel CCNI Mobilità 2022/2023, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 35, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023) Le disposizioni relative allaterritoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel CCNI2022/, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi inall’esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all’articolo 35, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all’articolo 44 del presente Contratto. L'articolo .

