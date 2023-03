Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @fanpage: Questa mattina, negli uffici della storica caserma “Pastrengo” di Napoli, è stato installato il primo smartwatch anti-violenz… - fanpage : Questa mattina, negli uffici della storica caserma “Pastrengo” di Napoli, è stato installato il primo smartwatch a… - VitaWebTV : NAPOLI: Mobile Angel, lo smartwatch anti-violenza al polso e al fianco delle vittime di maltrattamenti. Carabinieri… - la_sentinella : Ivrea, ecco Mobile Angel e due donne ne hanno già fatto richiesta - apetrazzuolo : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Angel e demoni', Tuttosport: 'A volo d'Angel', Il Mattino: 'Nella UE il futuro de… -

... la Fondazione Vodafone Italia e la Soroptimist International Club Napoli hanno annunciato l'avvio del progetto pilota "", che prevedeva, appunto, la consegna di questo orologio salvavita ...La Procura della Repubblica di Ivrea, il Comando Provinciale Carabinieri di Torino, Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist di Ivrea annunciano l'avvio di "" nel territorio sotto la giurisdizione della Procura eporediese, il progetto che prevede la consegna di un device, a donne vittime di maltrattamenti. Il dispositivo Il dispositivo, con un ...... a investitori rappresentanti di fondi di investimento, venture capital, businesse Family ... Il prodotto di Agrobit è unaapp DSS sito - specifica (iAgro) per operatori agricoli e ...

Mobile Angel, lo smartwatch anti-violenza: a Napoli installato il primo device ilmattino.it

Il mobile angel rientra in un progetto ad ampio respiro che ha come punto focale le vittime di violenza. Un contesto di tutela all’interno del quale è stata istituita anche la “stanza tutta per sé”, ...L’orologio intelligente lancia l’allarme quando una donna viene picchiata o maltrattata, consentendo l’arrivo immediato delle forze dell’ordine ...