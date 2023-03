Milano, scontro Ricca-Pascale. Lui: “Faceva gli spot col Calippo, eri quella del lecca-lecca”. Lei: “Il suo alito dice tutto” (Di domenica 19 marzo 2023) Discussione tra il giornalista Piero Ricca e Francesca Pascale in Piazza della Scala, a Milano. E’ accaduto durante le fasi iniziali della manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto dal Viminale al sindaco Beppe Sala di registrare all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. “Quando lei Faceva il lecca lecca a Napoli, gli spot con il Calippo a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi” afferma Ricca. “Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista”, replica Pascale. Che aggiunge “Non mi metta le mani addosso, il suo alito già dice tutto”. A spiegarne la genesi e il contesto è lo ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Discussione tra il giornalista Pieroe Francescain Piazza della Scala, a. E’ accaduto durante le fasi iniziali della manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto dal Viminale al sindaco Beppe Sala di registrare all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. “Quando leiila Napoli, glicon ila Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi” afferma. “Non si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista”, replica. Che aggiunge “Non mi metta le mani addosso, il suogià”. A spiegarne la genesi e il contesto è lo ...

