Milano-Sanremo 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, straordinario acuto di Van der Poel (Di domenica 19 marzo 2023) Mathieu Van der Poel trionfa alla Milano-Sanremo 2023: ecco i risultati, la classifica e la top-10 per quanto riguarda l’ordine di arrivo della Classicissima di Primavera. Un’edizione davvero entusiasmante che si chiude nel segno del corridore olandese della Alpecin-Deceuninck, capace di scattare negli ultimi km e di trovare una vittoria da fenomenale finisseur in questa classica Monumento. Una fuga a nove ha caratterizzato gran parte della corsa, con quattro azzurri inseriti (Rivi, Tonelli, Zoccarato e Tonelli), il gruppo però controlla senza particolari patemi d’animo e c’è il ricongiungimento ai -27 km, prima del gran finale con la Cipressa su cui non viene fatta la differenza e il Poggio in cui invece vengono sferrati attacchi importanti negli ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Mathieu Van dertrionfa alla: ecco i, lae la top-10 per quanto riguarda l’didella Classicissima di Primavera. Un’edizione davvero entusiasmante che si chiude nel segno del corridore olandese della Alpecin-Deceuninck, capace di scattare negli ultimi km e di trovare una vittoria da fenomenale finisseur in questa classica Monumento. Una fuga a nove ha caratterizzato gran parte della corsa, con quattro azzurri inseriti (Rivi, Tonelli, Zoccarato e Tonelli), il gruppo però controlla senza particolari patemi d’animo e c’è il ricongiungimento ai -27 km, prima del gran finale con la Cipressa su cui non viene fatta la differenza e il Poggio in cui invece vengono sferrati attacchi importanti negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : GANNA NON INGANNA ?? Super Pippo incanta alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. Chiude secon… - Eurosport_IT : IN VIA ROMA TRIONFA IL TULIPANO AZZURRO! ???????? Mathieu van der Poel attacca alla fine del Poggio e non viene più ri… - Eurosport_IT : 'La Milano-Sanremo è una gara storica, molto bella, ma è molto difficile vincerla. Però niente è impossibile' I pr… - bent4seasons : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? La @TeamEmiratesUAE guida il gruppo sulla Cipressa! @TeamEmiratesUAE sett… - bent4seasons : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023 ?? Coming soon ?? Poggio Live: -