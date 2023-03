Milano, oltre 4mila anarchici e antagonisti in corteo per Dax: danni a vetrine e auto e momenti di tensione con le forze dell’ordine – Video (Di domenica 19 marzo 2023) oltre 4mila persone hanno sfilato a Milano per il corteo “Antifascista e anticapitalista” a 20 anni dall’uccisione del militante del centro sociale Orso, Davide Cesare (conosciuto come Dax), durante quella che fu ribattezzata “la notte nera” di Milano, da tre uomini riconducibili all’estrema destra. La manifestazione, conclusasi con qualche momento di tensione ma senza incidenti, è stata organizzata anche in ricordo di Fausto e Iaio, uccisi in via Mancinelli 45 anni fa. I timori della vigilia sono stati comunque scongiurati. Massiccia la presenza di forze dell’ordine lungo tutto il corteo, soprattutto a presidio degli obiettivi sensibili. Nella conta dei danni si registra l’imbrattamento di alcuni muri e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023)persone hanno sfilato aper il“Antifascista e anticapitalista” a 20 anni dall’uccisione del militante del centro sociale Orso, Davide Cesare (conosciuto come Dax), durante quella che fu ribattezzata “la notte nera” di, da tre uomini riconducibili all’estrema destra. La manifestazione, conclusasi con qualche momento dima senza incidenti, è stata organizzata anche in ricordo di Fausto e Iaio, uccisi in via Mancinelli 45 anni fa. I timori della vigilia sono stati comunque scongiurati. Massiccia la presenza dilungo tutto il, soprattutto a presidio degli obiettivi sensibili. Nella conta deisi registra l’imbrattamento di alcuni muri e il ...

