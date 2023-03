Milano | nella moschea clandestina immagini sconvolgenti | cosa state vedendo

(Di domenica 19 marzo 2023)sciita milanese, luogo di culto mascherato dietro la sigla Centro Culturale Imam Alì, si fa l'apologia di un «martire» ucciso dai «nemici dell'islam, gli Stati Uniti e il sionismo internazionale». Così li definisce Hosseyn Morelli, il segretario dell'Associazione Islamica Imam Mahdi, presentando la biografia di Qasem Soleimani, un combattente di Dio. In Iran, nel corso delle proteste che si stanno susseguendo da sei mesi a questa parte contro il regime degli ayatollah, i ritratti di Soleimani bruciano perfino meglio di quelli della Guida della Rivoluzione islamica Ruhollah Khomeini e del suo successore, la Guida Suprema Alì Khamenei. C'è una buona ragione, spiegano i giovani che protestano dinanzi al portone del alla periferia di: in patria l'ex comandante della Forza Al Quds dei Pasdaran è chiamato «cotoletta» ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Francesca Pascale si prende la scena nella piazza arcobaleno: 'Schlein combattente, Salvini omofobo'. E litiga con… - Coninews : Classico di primavera Dopo cinque anni un italiano torna sul podio della Milano-Sanremo: Filippo Ganna è splendido… - ultimora_pol : Vincenzo #DeLuca: 'Il governo non riesce ad arrestare una decina di ladre che stanno tranquille nella metropolitana… - Libero_official : A Milano un convegno nella moschea clandestina per presentare la biografia di #Soleimani, il pasdaran iraniano elim… - ___ely___35 : RT @PowervolleyMI: Perugia avanti nella serie: Milano esce sconfitta dal Pala Barton ?? #Superlega #cheplayoff #PerugiaMilano #Allianz #Pow… -

ROMA - Elly Schlein vuole dare risposte. Non solo al popolo Lgbt+ che in piazza al'ha acclamata con applausi e coretti. Anche a quel fronte di sindaci " da Beppe Sala , che ieri ha incontrato a Palazzo Marino, a Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo " che con queste spinte ...CASA A LONDRA Restano così i sigillivilla a Cortina, sulle opere d'arte e i gioielli e i ...'Il mantenimento del sequestro sui beni oggetto di sequestro preventivo emesso dal gip dia ...... storpiandone senza scampo il dialetto napoletano sono anche 5 ragazze arrivate da. Per loro ... Agostino Chiummariello , la guardia carceraria Gennaroserie - Qui durante le riprese c'era ...

Milano, cosa sappiamo sui due caccia che sono passati in volo sopra la città WIRED Italia

vedrà gli imbattuti Block Devils del presidente Gino Sirci opposti all’Allianz Milano, ottava classificata nella regular season. E’ tempo di play off per la Sir Safety Susa che inizierà stasera alle ...Perugia ha sconfitto Milano con un secco 3-0 (25-22; 25-15; 25-18) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico del ...