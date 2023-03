Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Milan mania: imbarazzanti! #Pioli e squadra, tutti sotto accusa. Vogliono vedere la #Champions dal divano? [@AndreaLongoni5]… - sportli26181512 : Milanmania: imbarazzanti! Pioli e squadra, tutti sotto accusa. Vogliono vedere la Champions dal divano?: Un'altra p… - cmdotcom : #Milan mania: imbarazzanti! #Pioli e squadra, tutti sotto accusa. Vogliono vedere la #Champions dal divano? [… -

Tante individualità in condizioni, gruppo che non riesce a reagire. E' un disastro. Verrebbe da dire 'ora basta', ma è solo una speranza . Quando si cerca di trovare qualcosa cui ...Tante individualità in condizioni, gruppo che non riesce a reagire. E' un disastro. Verrebbe da dire 'ora basta', ma è solo una speranza . Quando si cerca di trovare qualcosa cui ...