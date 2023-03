Milan, Tonali è spremuto: né Gattuso né Pirlo, Pioli medita un passo indietro per riaverlo al top (Di domenica 19 marzo 2023) Leao, De Ketelaere, la difesa che ha incassato 25 reti in tutte le competizioni nel nuovo anno (in Italia, solo la Cremonese ha fatto peggio... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Leao, De Ketelaere, la difesa che ha incassato 25 reti in tutte le competizioni nel nuovo anno (in Italia, solo la Cremonese ha fatto peggio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - sportli26181512 : Milan, Tonali è spremuto: né Gattuso né Pirlo, Pioli medita un passo indietro per riaverlo al top: Leao, De Ketelae… - cmdotcom : #Milan, #Tonali è spremuto: né Gattuso né Pirlo, Pioli medita un passo indietro per riaverlo al top - donivano7 : RT @MATFF99: È dalla partita di andata contro lo spezia che penso che il #milan debba o esonerare #pioli o tornare al 4321 delle ultime 8 p… - PsychoRebic : @Jacobzt_ Ora come ora ho cambiato idea su Saele anche io Tonali secondo me fuori dal Milan non è mai top -